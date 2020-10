Steen Laursen gæster Symb for anden gang.

Folkekøkken om det danske sprog

Symb inviterer til Folkekøkken den 13. oktober fra klokken 17-21, hvor deltagerne kan se frem til at lære mere om det danske sprog.

Her vil Steen Laursen, kendt fra Sproghjørnet, endnu en gang gæste Symbs Folkekøkken med et spændende foredrag.

Ved det seneste besøg tilbage i februar meldte Folkekøkkenet fuldt hus, hvor Steen Laursen foldede det danske sprog ud og trak publikum igennem et underholdende causeri i sprogets finurligheder.

Alle er velkomne til at være med til version 2 om det danske sprog med Steen Laursen.

Har man et eller flere ordsprog, som man kunne have lyst til at få belyst, så tag det med. Man kan også sende det pr. mail til Henrik Brinkløv på forhånd.