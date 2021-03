Se billedserie Velkommen til. Paw Jensen (tv.) byder sin nye medarbejder, låsesmed Jesper Madsen, velkommen. Fotos: Claus Sørensen

Folk låser i og op som aldrig før

Kalundborg - 16. marts 2021 kl. 07:50 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

En nøgle, der stikkes i en lås for at låse op.

Vi kender det. Sådan har det været »altid«.

Nu vinder elektroniske låse frem. især i virksomheder og institutioner, men i stigende grad også hos private.

Lige nu er A/H Låsemontage i gang med at montere rundt regnet 1.500 elektroniske cylindre i et stort bolig­byggeri.

Der er travlhed i firmaet. Stor travlhed.

Så travlt, at A/H Låsemontage på Slagelsevej 2 i Kalund­borg her i marts udvider medarbejderstaben for at følge med.

Jesper madsen, 57 år, er lige begyndt. Samtidig er Paw Jensen - chefen på stedet - i gang med at se på muligheden for at ansætte endnu en låsesmed.

Og Janie Falsing, som har ansvaret for firmaets butik på Slagelsevej, er nu oppe på fuld tid efter først at have været på halv tid og siden på 30 timer hver uge.

Kalundborg-afdelingen dækker hele Vestsjælland.

Den ny mand i firmaet er en erfaren herre i låsebranchen.

Jesper Madsen - uddannet bygningssnedker - har arbejdet med låse i 16 år. Han kommer til at have en del af sit virke i Slagelse- og Næstved-området, hvor A/H Låsemontage i Kalundborg også har mange opgaver.

Han har i mange år på sin tidligere arbejdsplads været Novos faste låsesmed og stået for løsninger i forbindelse med adgangskontrol i virksomheden.

Et af hans specialer er auto­matiske døre. Døre, der sikrer, at man kan komme ind og ud uden at skulle berøre dørhåndtag eller andet. Senest har han monteret den slags døre på test­centrene i København.

- I det hele taget går det stærkt hos os, siger Paw Jensen. Det gælder både i erhvervsvirksomheder og hos private:

- Da corona­tiden begyndte, frygtede vi da, at det kunne sætte tingene noget i stå, men det er gået stik modsat.

Flere og flere vælger at anvende digitale låseløsninger, som samtidig giver digital adgangskontrol.

Nøglerne kan kodes alt efter, hvor de skal give adgang og i hvilket omfang. En meget fleksibel løsning. Samtidig med, at man som udgangspunkt ikke behøver frygte at låse sig ude, hvis strømmen svigter.