Poul Blasen, formand for Kalundborg Søfartsmuseum, har i mange år samlet på maritime effekter, og borgere er flinke til at supplere samlingen med ting, der gives eller lånes ud. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Folk bag søfartsmuseum har brug for hjælp

Kalundborg - 17. september 2021 kl. 19:54 Kontakt redaktionen

Bestyrelsen for Kalundborg Søfartsmuseum har besluttet at holde åbent hus i weekenderne den 18. og 19. september og den 25. og 26. september fra klokken 10 - 16 på Frederiksberg 1Y ved Svebølle og vil i den anledning gerne invitere interesserede til at se på de mange effekter, som er blevet overdraget eller lånt af borgere.

- Det er ikke en overdrivelse, når vi kan bryste os af, at vi dagligt modtager små eller større ting til samlingen, som kommer fra private, søfolk og ansatte på de mange færger, såvelsom fra langfarten, men også fra Kalundborg Havn, oplyser Kalundborg Søfartsmuseums formand Poul Blasen.

Baggrunden for det åbne hus arrangement er, at folkene bag det kommnde søfartsmuseum både gerne vil fremvise de maritime effekter og gøre opmærksom på, at man er opsagt i hallen på Frederiksberg er og derved har et akut behov for et nyt sted, hvis alle effekterne - malerier, fotos, skibsmodeller, arbejdsredskaber, skibsradioer og meget andet - ikke skal gemmes af vejen i containere, hvilket vil medføre, at arbejdet for et Søfartsmuseum i Kalundborg vil blive udskudt til det uvisse.

Også under verdenskrigene deltog søfolk fra Kalundborg og betalte med deres liv som indsats, hvilket kan ses af et mindesmærke på kirkegården.

- Det siger sig selv, at et Søfartsmuseum ikke kan ligge i Svebølle - og naturligvis har vi nogle bud på, hvor et museum kan og bør placeres, oplyser Poul Blasen.

Forhistorien til museet er, at Poul Blasen i mange år har samlet på effekter fra søfarten, og da han nu går pension, vil han forære sin samling til kommunens borgere.

Det medførte, at der blev etableret en forening med bestyrelse, vedtægter, og hvor der blandt bestyrelsen og frivillige har været stor opbakning til at arbejde for et Søfartsmuseum og til at indsamle effekter fra Kalundborg, der har haft vikingehavn, middelalderhavn for korsridderne og senere en af Danmarks største oliehavne og kornhavn, i 60'erne færgeby med syv færger - ialt har der siden 60'erne sejlet 17 forskellige færger og fragtgfærger fra Kalundborg til Samsø, Juelsminde og Aarhus. De fleste husker Peter Paars, Niels Klim afløst af Ask og Urd og JKLs fire færger, men også fragtfærger som Trailer og Mercandia har sejlet ud herfra.

