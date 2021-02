I den kommende uge er det 20 år siden, at Jacob Nielsen overtog slagterforretningen i Kordilgade fra sin far, Erik Nielsen. I dag er butikken en af Danmarks største, diskbetjente slagterforretninger. Foto: Mie Neel

Fokus på kvalitet og udvikling i 20 år

Kunderne valfarter til butikken lang vejs fra for at smage den prisbelønnede Røsnæsspegepølse og de mange andre lækkerier, som dagligt bliver langet over disken i slagterbutikken.

Slagter Jacob i Kordilgade er kendt vidt omkring for sine gode pølser og kvalitetsprodukter. I denne uge er det 20 år siden, at Jacob Nielsen overtog butikken.

