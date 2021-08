Alle skal være trygge ved at komme i og færdes omkring Havneparken i Kalundborg. Derfor iværksætter kommunen nu en række tryghedsskabende aktiviteter omkring parken.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Fokus på at skabe tryghed i havneparken

Kalundborg - 20. august 2021 kl. 19:54 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Havneparken i Kalundborg har i løbet af sommeren budt på mange gode oplevelser og har været et sted, hvor såvel unge som ældre har mødtes.

I løbet af sommeren har den imidlertid også gentagne gange været centrum for både hærværk, høj musik og en adfærd fra nogle af parkens brugere, som har skabt utryghed hos naboer og andre, der færdes i og omkring Havneparken.

- Vi er alle enige om, at Havneparken tilhører os allesammen, og skal være et trygt sted at opholde sig og færdes, hvad enten du er barn eller voksen, ung eller gammel, siger SSP-koordinator Andreas Knudsen.

For at sikre, at dette også i fremtiden vil gøre sig gældende, nedsatte Kalundborg Kommune en gruppe, som skulle se på, hvad man kan gøre for at øge trygheden i Havneparken.

- Vi har involveret både personale fra kultur og fritid, teknik og miljø, SSP og andre interessenter, som beskæftiger sig med parken, fortæller Andreas Knudsen.

Tiltagene spænder bredt fra bløde tiltag med dialog til mere hårde tiltag som øget overvågning.

- Der findes desværre ikke enkelte snuptags løsninger på sådanne problemer, så vi forsøger at favne bredt og bruge hele paletten, siger Andreas Knudsen.

Blandt de konkrete, fysiske tiltag nævner han, at personale fremover vil aflåse Fælleshuset sent på eftermiddagen, at der bliver opsat videoovervågning, og at hærværk fremadrettet vil blive dokumenteret og anmeldt i højere grad.

- Det er alt sammen tiltag der skal medvirke til at opretholde et trygt byrum og forebygge hærværk.

- Og i tilfælde, hvor der alligevel sker uhensigts­mæssige ting, så kan der ­gøres erstatningskrav gældende, siger Andreas Knudsen.

Af andre tiltag nævnes, at SSP i forsommeren 2022 vil besøge lokale skoler sammen med politiet og indlede dialog med såvel børn og unge som deres forældre.

- Vi øger også vores samarbejde med Natteravnene, med henblik på at øge rekrutteringen af forældre til børn i udskolingsklasser til at deltage i den frivillige indsats, fortæller Andreas Knudsen.

Nogle tiltag er allerede sat i værk. Flere af tiltagene vil dog først blive sat i gang i foråret næste år.

- Vores erfaring viser, at der bliver mere stille i Havneparken, jo længere vi kommer hen på året, så forventningen er ikke, at der vil være store problemer i de kommende måneder, siger Andreas Knudsen.