Varehuschef i Føtex Kalundborg Dennis Larsen vil ikke begynde at tilbyde vareudbringning i en tid, hvor medarbejderne er særligt udsatte for at blive syge. Foto: Mie Neel

Føtex vil ikke udvide med vareudbringning i coronatid

I Føtex Kalundborg leverede man ikke varer ud til kunderne før coronaudbruddet og gør det stadig ikke. Det handler om at være sikker på at kunne leve op til det, man lover, forklarer varehuschef Dennis Larsen, der allerede har måttet sende medarbejdere hjem med løn, fordi de er i risikogruppen for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus.