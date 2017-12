Se billedserie Varehuschef Dennis Larsen er glad for at kunne hjælpe Medborgerhusets brugere, ligesom han glæder sig over, at en række føtex-medarbejdere frivilligt hjælper til den 24. december. Foto: Jørn Nymand

Føtex sørger for julefrokost i Medborgerhus

Kalundborg - 07. december 2017 kl. 21:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I føtex i Kalundborg prøver man så vidt det er muligt at undgå madspild hver eneste dag. Op til jul gør man det på en lidt anderledes måde i år.

- Vi gør det, at alt kød, frugt og mælkeprodukter, der ikke kan sælges i føtex fra den 27. december hvor vi åbner igen efter jul, det kører vi over med til Medborgerhuset den 24. december om morgenen, forklarer varehuschef Dennis Larsen.

Han håber, at føtex på den måde kan bidrage til at gøre julen lidt bedre for de udsatte og hjemløse borgere, der kommer i Medborgerhuset i Bredgade, ligesom det glæder varehuschefen, at nogle af føtex-medarbejderne har meldt sig til at være med til at gøre det frivillige arbejde med at pakke varerne og køre dem over til Medborgerhuset den 24. december om morgenen.

En meget uventet mulighed

Og det er noget af en julegave, som Marianne Madsen, leder af Medborgerhuset, tager imod med kyshånd.

- Denne donation fra føtex betyder simpelthen, at vi kan holde en god julefrokost for vores brugere juledag. Det har vi aldrig tidligere gjort, så det er jeg meget taknemmelig over og helt sikker på, at mange bliver glade for, siger Marianne Madsen. Hun sørger også for, at der bliver holdt juleaften i Medborgerhuset.

Marianne Madsen forventer, at der kommer 80 eller måske 100 personer juledag til denne uventede julefrokost, hvor hun også er blevet beriget med frivillig arbejdskraft, der har meldt sig på banen til både at hjælpe i køkkenet med bl.a. opvasken og til at anrette maden, som står parat klokken 13 den 25. december.