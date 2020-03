Kredsleder for FDF Kalundborg, Mads Daugaard, tog imod føtex-kundernes pantpenge fra varehuschef Dennis Larsen, føtex Kalundborg. PR-foto

Føtex-kunder donerer til FDF

Kalundborg - 15. marts 2020 kl. 11:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden september har kunder i føtex i Kalundborg haft mulighed for at donere deres pantpenge til FDF Kalundborg, når de har afleveret flasker og dåser i butikken. Nu - seks måneder senere - er der trykket så mange gange på donationsknappen, at det samlede beløb er kommet op på 4.087 kroner. Pengene er overakt til FDF.

Ifølge kredsleder Mads Daugaard, FDF Kalundborg, er det penge, der gør en reel forskel:

- Når man laver frivilligt arbejde, er penge altid velkomne. Vi føler dette vil give os en mulighed for at lave noget godt og solidt arbejde, og mere konkret har vi tænkt på at udskifte nogle af vores aldrende telte. Vi siger mange tak for donationerne, lyder det fra kredslederen.

At valget faldt på FDF er ikke tilfældigt. Det forklarer varehuschefen i føtex Kalundborg, Dennis Larsen:

- Vi synes, det er skønt at kunne bidrage til FDF, da de går meget op i at unge mennesker har et socialt fællesskab, eller som FDF'erne plejer at sige »Et ståsted for livet«.

Foreningen er blot en af mange foreninger landet over, som får glæde af pantdonationer fra føtex. Fælles for alle foreninger er, at de udbyder aktiviteter, der skaber en sundere hverdag for børn og unge, forklarer direktør i føtex, Thor Jørgensen:

- Vi vil rigtig gerne være med til at understøtte og fremme børn og unges aktive liv. Vi ved, at sundhedsaktiviteter spiller en stor rolle i den forbindelse. De ildsjæle og frivillige, der ofte yder en kæmpe indsats i de lokale foreninger, fortjener et skulderklap og en hjælpende hånd.

- Forhåbentlig kan donationerne være med til at gøre en forskel for børn og unge i byen. Derfor vil vi gerne sende en kæmpe tak til alle dem, der har valgt at trykke på donationsknappen, når de har afleveret deres pant i føtex, siger Thor Jørgensen.