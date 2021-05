På grund af mistanke om skadedyr har Føtex i Kalundborg valgt at lukke butikken. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Føtex holder lukket på grund af mistanke om skadedyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Føtex holder lukket på grund af mistanke om skadedyr

Kalundborg - 18. maj 2021 kl. 13:01 Kontakt redaktionen

En kunde henvendte sig tirsdag formiddag til Føtex i Kalundborg, fordi vedkommende mente at have set et skadedyr i butikken. Derfor valgte varehuschef Dennis Larsen at lukke butikken, indtil der er styr på situationen.

- Vi tager sådanne henvendelser meget alvorligt på grund af fødevaresikkerhed, siger han.

Nu er Mortalin, der står for skadedyrsbekæmpelse i Kalundborg Kommune, på stedet for at finde ud af, hvorvidt der er skadedyr i butikken, og for at bekæmpe dem, hvis det viser sig at være tilfældet. Butikken holder lukket, til Mortalin giver grønt lys.

Dennis Larsen oplyser, at man ikke skal være bekymret for at spise fødevarer købt i butikken.

- Hvis man alligevel ikke ønsker at spise det, man har købt, kan man komme forbi med sine varer og få pengene tilbage, når butikken er åben igen, siger han.

Føtex i Kalundborg har tidligere været lukket på grund af mistanke om rotter. I marts 2017 var skadedyrsbekæmpere forbi, men de fandt ingen spor af rotter, og derfor kunne butikken åbne efter at have holdt lukket en enkelt dag.