Varehuschef i føtex Kalundborg, Dennis Larsen, glæder sig til at få posthus i butikken og har en forventning om, at det vil være med til i endnu højere grad at gøre føtex til et omdrejningspunkt i lokalområdet. Foto: Mie Neel

Føtex åbner posthus

- Kalundborg-borgerne får med det nye posthus endnu lettere ved at hente pakkerne fra den boomende nethandel. Det bliver et stærkt supplement til vores eksisterende pakkeudleveringssteder i byen, siger Lenette Ludvigsen, distriktschef i PostNord.

- Vi glæder os til også at få posthus i butikken og har en forventning om, at det vil være med til i endnu højere grad at gøre føtex til et omdrejningspunkt i lokalområdet. Det er en ekstra god service for vores kunder, at de f.eks. også kan hente deres pakker sendt med PostNord hos os, siger Dennis Larsen, varehuschef hos føtex i Kalundborg.