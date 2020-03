Førsteprioritet er ansattes sikkerhed

Hos Novozymes tager man corona-virussen meget alvorligt. Det oplyser koncerndirektør Thomas Videvæk, som pointerer, at de ansattes sikkerhed er første prioritet, og der arbejdes for at beskytte Novozymes' forretning i en tid, hvor myndigheder over hele verden forsøger at bekæmpe sygdommen.

- Vi har etableret et team, der håndterer situationen i Novozymes, og her følger vi nøje myndighedernes anvisninger, så vi kan gøre vores til at hjælpe med til at bekæmpe sygdommen og beskytte de mest udsatte i vores samfund. Derfor har vi besluttet, at medarbejdere i Danmark så vidt muligt skal arbejde hjemmefra fra torsdag den 12. marts. I en situation som denne gælder det om, at vi er fleksible og forstående, og at vi finder nye måder at løse vores opgaver på. Det er en fin balance med først og fremmest at sikre menneskers ve og samtidig sikre, at Novozymes kan operere. Jeg glæder mig over at se vores medarbejdere håndtere situationen med professionalisme og fleksibilitet, siger Thomas Videbæk.