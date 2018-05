I Holbæk er der mulighed for at stå på skøjter om vinteren på Isrosen. Foto: Mik. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Første skridt til skøjtebane i Kalundborg

Kalundborg - 03. maj 2018 kl. 12:59 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På kultur- og fritidsudvalgets møde i Kalundborg Kommune onsdag var der et forslag fra Aase Due (S) om få undersøgt økonomien for forskellige former for skøjtebaner samt mulige beliggenheder i Kalundborg.

- Jeg var rigtig glad i går, fordi der var fuld opbakning til forslaget, siger Aase Due, som også gik til valg på at få en skøjtebane.

- En skøjtebane kan bruges af både børn og voksne, rig og fattig, og vi har brug for at få Kalundborg By gjort mere aktiv, siger Aase Due.

Administrationen skal undersøge økonomien af en bynær skøjtebane, en skøjtebane, som har 400 meter lang skøjtebane, en skøjtebane, hvor man bruger symbiosetankegangen og en skøjtehal, som kan bruges året rundt. Derudover hvilken beliggenhed, som vil være god.

- Jeg har slet ikke lagt mig fast på en placering. Det kan være i Munkesøen, på Møllebakken eller andre steder i Kalundborg, siger Aase Due.

Hvis der blev lavet en skøjtehal, er der mulighed for at dyrke kunstskøjteløb, curling, ishockey og bandy, et holdspil med gummibold.

- Til DM i ishockey blev der solgt 300.000 billettter, og ishockey er den næststørste publikumssport efter fodbold, siger Aase Due.

Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget synes, idéen om en skøjtebane er god.

- Det her er startskuddet til, at vi kan få en eller anden form for skøjtebane i Kalundborg. Enten en skøjtebane, som man bruge om vinteren ligesom i Holbæk, eller en hal, som kan bruges hele året, siger han.

Nu skal der laves et oplæg, som kan tages med til næste års planseminar.