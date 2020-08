Se billedserie I alt begynder der 235 nye elever på stx og hf på Kalundborg Gymnasium.Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Første skoledag for 235 elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første skoledag for 235 elever

Kalundborg - 06. august 2020 kl. 09:59 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommerfuglene baskede sikkert i maven på mange af de nye 1.g'ere og 1.hf'ere, som mødte ind til første skoledag i dag på Kalundborg Gymnasium.

Ved den nye hovedindgang stod introguider, som er elever fra 2.g og 2.hf, klar i ens t-shirts og med et skilt, så eleverne kunne finde deres klasse.

I alt begynder der 235 elever, som er fordelt på fem stx-klasser og tre hf-klasser. Allerede i går begyndte de 30 elever, som skal gå i den tre-årige HF.

Hver klasse har to introguider, og det er populært at blive introguide. Eleverne søger selv om at blive introguider, og de bliver udvalgt udfra, at de nye elever skal kunne spejle sig i dem, så der eksempelvis både er piger og drenge repræsenteret.

- Vi sørger også for, at det er nogle udadvendte elever, som tør at stille sig op og tale foran en forsamling, siger uddannelseschef Trine Fogh Lauridsen.

De nye elevers introforløb skal få dem til at føle sig trygge og hjemme på gymnasiet og mindske frafaldet.

- Her har introguiderne en meget vigtig rolle, fordi de kan også selv huske, hvordan det var at være ny, siger Trine Fogh Lauridsen.

Viggo Fischer er en af introguiderne, som står klar til at tage imod.

- Jeg synes, at det sjovt at lære de nye at kende og medvirke til at de kommer godt i gang, siger han.

På grund af coronarestriktionerne skal eleverne ikke være samlet i de store forsamlinger, men skal være mere i klasserne.

Første dag skulle eleverne blandt andet bruge på at lære gymnasiet at kende.

De andre elever fra 2.g og 3.g begynder først på mandag.