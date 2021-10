Se billedserie Gammelrand Beton A/S har eksisteret i 89 år som en familievirksomhed. Virksomheden producerer blandt andet brønde, rør og belægninger og virksomhedens flisefabrik (billedet) producerer dagligt 3.000 kvadratmeter fliser. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Første gang jeg har følt mig magtesløs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første gang jeg har følt mig magtesløs

Kalundborg - 25. oktober 2021 kl. 14:45 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kalundborg

Stenrand: Mandag morgen startede tidligt hos Gammelrand Beton A/S ved Stenrand. Klokken 07.30 kørte en bus fyldt med lokale byrådskandidater ind foran virksomhedens administrationsbygning, hvor de fik selskab af administrerende direktør Ole Pedersen og direktør Morten Pedersen.

Gæsterne talte 17 politikere, fra 8 forskellige partier, og besøget var arrangeret af Dansk Industri, i et forsøg på at skabe debat mellem kommunale politikere og lokale virksomheder, om hvad kommunen kan gøre for at medvirke til at skabe arbejdspladser og vækst i fremtiden.

89 år i familiens eje

Besøget startede med en lille køretur rundt i området, hvor gæsterne fik fremvist Gammelrand Betons forskellige fabrikker og andre faciliteter mens administrerende direktør Ole Pedersen fortalte gæsterne lidt om virksomhedens historie.

- Gammelrand Beton er en familieejet virksomhed, der har eksisteret i 89 år. Min søn Morten er tredje generation af vores familie, som er en del af virksomheden, fortalte Ole Pedersen.

Gammelrand Beton specialiserer sig i at producerer forskellige betonprodukter såsom rør, brønde og belægninger, og virksomheden beskæftiger 77 ansatte.

Dagens besøg handlede dog ikke kun om Gammelrand Betons historie, men i lige så høj grad om virksomhedens fremtid.

Konkret arbejder virksomheden nemlig med planer om at opføre en ny blokfabrik til 45 millioner kroner. Disse planer er imidlertid løbet ind i problemer, da det efter 10 måneders kommunal sagsbehandling har vist sig, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for at man kan opføre fabrikken. En proces som forventes at tage op imod et år.

Spildt kostbar tid

Ole Pedersen var alt andet end imponeret over den sagsbehandling og rådgivning, som han havde fået fra kommunen i sagen.

- Jeg kan ikke forstå, at der skulle gå 10 måneder før vi fik en besked. Jeg føler vi har spildt kostbar tid. Jeg har været i branchen i mange år, men det er første gang jeg har følt mig fuldstændigt magtesløs. Det er meget frustrerende, forklarede direktøren gæsterne.

Politikerne blev delt op i mindre grupper, der skulle diskutere problemstillingen. Der var bred enighed blandt partierne om, at ventetiden havde været urimelig lang, og at det kunne være en god ide, med en fast kontaktperson eller tovhodler på de enkelte projekter, så virksomhederne følte sig bedre informeret undervejs.

Borgmester Martin Damm (V) var dog ikke nødvendigvis enig med OIe Pedersen at den kommunale behandling af sagen havde været helt så dårlig, som man oplevede på Gammelrand A/S.

- Der er noget lovgivning i dette land, som vi er forpligtet til at overholde som kommune. Jeg mener faktisk, at det er en god service, at administrationen oplyser, at der er brug for en ny lokalplan først. Havde vi givet tilladelse uden lokalplanen, så kan jeg garantere for at nogen havde klaget, og så ville der først blive tale om forsinkelser, mente borgmesteren, der dog medgav, at det ikke burde have taget ti måneder, at give virksomheden den information.

Efter besøget hos Gammelrand Beton A/S kørte bussen videre til Chr. Hansens faciliteter i Kalundborg. Her skulle politikerne diskutere, hvad kommunen i fremtiden kan gøre for at sikre arbejdskraft til de lokale virksomheder.