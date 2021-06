Se billedserie Tirsdag eftermiddag blev der holdt dimission for 10. klasse på Allikelund Gymnasium. Privatfoto

Første del af skolelivet er slut

Kalundborg - 23. juni 2021 kl. 14:02 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Til tonerne af sangen »Livstræet« tog 10. klasse tirsdag sidst på eftermiddagen afsked med Allikelund Gymnasium, da de sammen med deres nærmeste var inviteret til dimission. I dagens anledning var lærerne som stod for musikken, mens rektor Karen Marie Christensen stod for dimissionstalen til eleverne.

I denne lagde rektor blandt andet vægt på det gode sammenhold, som der havde været mellem eleverne, og hun opfordrede også eleverne til at bekymre sig mindre over alt det, som kunne ske og i stedet leve og glædes over nuet.

- I dag afslutter I jeres 11. skoleår, og den første del af skolelivet er slut. For de fleste af jer starter et nyt skoleliv lige om lidt, idet I efter en velfortjent sommerferie begynder på en ungdomsuddannelse, sagde rektoren.

Dette betød, at flere af eleverne efter sommerferien vender tilbage til Allikelund for at tage en videre uddannelse.

- Det er vi virkelige glade for. I begynder nemlig her hos os igen, men nu på hhx, htx, eud eller eux. For andre af jer skal I efter sommerferien på stx, hf, en erhvervsuddannelse eller måske noget helt andet. Jeg vil på Allikelund Gymnasium - K10's vegne ønske jer alle sammen rigtig god vind. Jeg håber inderligt, at I glæder jer til det, I hver især har valgt efter 10. klasse, og til det videre liv, der venter jer lige om hjørnet, sagde rektoren, hvorefter der var uddeling af legater:

Nina Rosa Marie Christiansen fik legatet årets fighter. Mathilde Dehn Thomsen fik legat for mindste fravær. Maurice Beenfeldt Andersen fik legat som den mest imødekommende, og Lasse Dyrlund Christensen fik legat for at være den, som man altid kan regne med.

Bagefter var der trængsel ved selfie-væggen. Og der var god snak og dejlige hjemmebagte kransekager med bobler.