Første del af Kåstrupvej asfalteret

I næsten et halvt år har Kåstrupvej været gravet op og lukket for trafik, mens Kalundborg Forsyning har lagt nye kloak- og fjernvarmeledninger langs vejen. Onsdag morgen kunne beboerne på Kåstrupvej dog endelig begynde at se en ende på vejarbejdet, da asfalteringen af det første stykke af Kåstrupvej gik i gang.

I første omgang er der kun tale om et stykke vej på omkring 300 meter, der er blevet asfalteret. Vejstykket går fra adressen Kåstrupvej 12 til adressen Kåstrupvej 29. Dette stykke er fra i dag genåbnet for trafik.

Det varer dog nogle uger endnu, før resten af Kåstrupvej bliver asfalteret og genåbnet for trafik. Kalundborg Forsyning forventer, at Kåstrupvej vil være genåbnet fra den 4. december.

Lokalt har lukningen af Kåstrupvej især været et problem for Tømmerup Brugs, der fortæller at man på trods af stor lokal opbakning har oplevet en nedgang i omsætningen på omkring ti procent under vejarbejdet.