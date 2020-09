Se billedserie Hold 1 fra AGU ventede utålmodigt på at få serveret lagkage af FGU Nordvestsjællands direktør, Jørgen Ravnsbæk. Foto: Lotte Scharff

Send til din ven. X Artiklen: Første FGU-år fejret med lagkage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første FGU-år fejret med lagkage

Kalundborg - 09. september 2020 kl. 14:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den røde løber var rullet ud, ballonerne svajede fra loftet, og fra højtalerne gjaldede fødselsdagssange ud, da eleverne på FGU Nordvestsjælland i Svebølle fik serveret lækker lagkage, bagt og skabt af eleverne på skolens Mad & Ernæringshold.

En et års fødselsdag lyder måske umiddelbart ikke af så meget. Men for FGU Nordvestsjælland betyder et års dagen for skolens begyndelse rigtig meget.

Derfor havde skolens direktør, Jørgen Ravnsbæk, også besluttet, at dagen skulle fejres, så især skolens elever kunne mærke det. Og det kunne de. Fra klokken 10.30 strømmede det ene hold efter det andet ned i kantinen, hvor Jørgen Ravnsbæk stod klar til at skære den første lagkage for.

Det første hold, der blev lukket ind i kantinen, var hold 1 fra AGU, den almene grunduddannelse. Her stod eleverne pænt på række på den røde løber, hvor de på grund af corona selvfølgelig havde sprittet hænder af først og holdt behørig afstand, mens de utålmodigt ventede på at få overrakt et stykke af den lagkage, som eleverne fra Mad & Ernæring havde bagt og skabt til dagen.

Et års fødselsdagen bliver fejret på alle de tre skoler, der hører under FGU Nordvestsjælland. Onsdag var det eleverne og de ansatte på skolen i Svebølle, der blev bespist.

Torsdag sker det samme på skolen i Fårevejle. Og på onsdag i næste uge bliver det eleverne på skolen i Holbæk, der får hjemmebagt- og lavet lagkage.

ur