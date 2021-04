Første 18 huse solgt

Påskelørdag var sælgere og udlejere på plads med gæster, der gerne vil investere i et kyst- eller et havnehus mellem de 62 ferieboliger, der er udbudt til salg. Sælgerne i Stad Projekt, specialister i salg af feriehuse, havde travlt. Det havde Novasol, autoriseret udlejningsvirksomhed, også.

De første 18 er solgt eller reserverede: Interessen for at investere i feriehus på Mullerup Havn er ganske betragtelig.

Novasol oplyser, at rundt regnet halvdelen af ejerne af de 62 kommende feriehuse i området investerer med henblik på udlejning. Lejeindtægterne på årsplan udgør op mod 112.200 kroner, hvilkket efter skat betyder, at husejeren kan lægge godt 95.000 kroner i lommen.

Forklaringen er, at hvis de enkelte køber entrerer med Novasol, statsanerkendt udlejningspartner, kan man oppebære et fradrag på godt 42.000 kroner før skat - men det kan man ikke, hvis man vælger selv at leje sin feriebolig ud.