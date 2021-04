Før siloens fald

I 1896 blev Søren Peter Jensen leder af firmaet, og det er under firmanavnet S.P. Jensen & Co., at de fleste i Kalundborg kender firmaet, som gennem årene har haft forskellige navne.

Superfos A/S var på et tidspunkt ejer af S.P. Jensen & Co. og solgte i 1985 den del af firmaet, der lå mellem Bredgade og Jernbanevej til Dansk Supermarked, som ønskede at bygge et Føtex varehus på grunden.