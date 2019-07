Se billedserie Store gule pile viser, at man skal holde til venstre på F24-tanken. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Følger hverken regler eller pile

Kalundborg - 24. juli 2019 kl. 07:30 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange bilister respekterer ikke den nye ensretning af Holbækvej i vestlig retning, som renoveringen og forsyningens rørlægning har medført. Det har man kunne konstarere siden Kalundborg Forsyning gik i gang med udskiftningen af rør på det stykke af Holbækvej, der ligger ud for tankstationen F24 umiddelbart før rundkørslen Nørre Alle/Holbækvej, hvis man kommer kørende fra byen af.

Som reglerne er nu, og som skiltningen også viser, har man, når man kører i retning ud af byen, mulighed for at køre lidt op af den nu etsporede Holbækvej, dreje ind ved F24, holde til venstre og så dreje ud på Nørre Alle, køre ind i rundkørslen og videre ud af byen. Flere vælger dog mod reglerne at køre den »traditionelle« vej direkte ind i rundkørslen via Holbækvej. Således også da Nordvestnyt er forbi tirsdag formiddag.

Her er der flere bilister, der ikke følger skiltningen. Over en ti minutters periode kører et par stykker direkte ind i rundkørslen. De fleste drejer dog ind på F24, men her er der så mange, der vælger at køre ind gennem benzinstanderne og vaskehallen og ud på Nørre Alle i stedet for, som man skal, at holde til venstre rundt om benzinstanderne og vaskehallen og først derefter dreje ud på Nørre Alle.

- Folk er ikke for dygtige til at overholde reglerne, konstaterer Jan Krause, Team Vej og Park i Kalundborg Kommune.

Kommunen har siden den oprindelige skiltning blandt andet sat et gennemkørsel forbudt-skilt op, lige som der i weekenden blev sat et venstre sving forbudt-skilt op, så man ikke drejer til venstre og kører hen til rundkørslen, når man kører ud fra F24. Lige nu viser gule pile, hvordan man skal køre igennem F24 og venstre om benzinstandere og vaskehal, og snart kommer der også en fuldt optrukken gul stribe op, der viser det samme, fortæller Jan Krause.

- Vi har drøftet det med politiet, der også har været ude og se på det. De siger, at der ikke er mere, vi kan gøre ved det, end det vi allerede har gjort, siger han.

Udover at have talt med Kalundborg Kommune er politiet også blevet gjort opmærksom på problemet ved Nørre Alle/Holbækvej-rundkørslen af flere borgere. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Nordvestnyt.Ifølge politiet er det en »alvorlig forseelse, når man kører mod færdselsretningen«.

Straffen for at køre de 30-40 meter direkte ind i rundkørslen mod ensretningen i stedet for at køre igennem F24-tanken er også hård: En bøde og ikke mindst et klip i kørekortet. Politiet oplyser desuden, at man i værste fald også kan straffes efter straffelovens paragraf 252, der omhandler personer, der »for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed«.

- Det kan være farligt for andre trafikanter, både bilister, cyklister og fodgængere, samt for det arbejdende folk på stedet, der ikke forventer, at bilisterne bryder færdselsloven ved at køre mod ensretningen, oplyser politiet endvidere.