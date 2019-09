Anni Brandt, indehaver af Helsam, glæder sig til aftensalg og til at fejre fødselsdag sammen med kunderne på fredag og i næste uge. Foto: Jørn Nymand

Fødselsdag og liv og glade dage hos Helsam

Kalundborg - 23. september 2019 kl. 18:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forkælelse og liv og glade dage er ekstra meget i centrum hos Helsam fra på fredag den 27. september og ind i næste uge, når man både fejrer aftensalg på fredag og fødselsdag den efterfølgende uge.

- Vi har masser af gode tilbud helt ned til halv pris, og så har vi en stribe af demodage, hvor man virkelig kan komme tæt på en række produkter og høre nærmere om dem, fortæller Anni Brandt.

Fødselsdagen fejres med demo af Weleda hudpleje 2. oktober i Helsam-butikken i Kordilgade, hvor man fra 12.30-15.30 kan møde en kosmetolog, der fortæller og viser alt om Skin Food, der er kåret som året hudplejeprodukt. De er økologiske og møder man op er der udsigt til gratis gratis prøver på de populære cremer.

Dagen efter gælder et et mini-livsstilstjek, hvor en konsulent fra firmaet Biosym dukker op fra kl. 10-15. Her kan man få målt mængden af bl.a. fedtvæv, muskler og knogler i kroppen samt sin BMI og ens metaboliske alder. Efterfølgende bliver man vejledt i, hvilke vitaminer og kosttilskud der vil være godt. Det er en god idé at bestille tid på forhånd.

Fredag den 4. oktober er det Zinobel hudpleje, der stjæler billedet fra kl. 14-17. Hudplejeserien kan bruges af hele familien, og så har konsulenten en nyhed med til kunderne.

Under overskriften »Stå stærkere - i krop sind« har Helsam arrangeret et foredrag i Postgaarden - Kalundborg Event- og Musikhus, Kordilgade 6B torsdag den 24. oktober. Her kan man møde Anna Bogdanova og Louise Berner, som gennem de seneste år har hjulpet mere end 8000 kvinder med at knække koden til et stærkt og sundt liv.

I foredraget får gæsterne et unikt indblik i deres metode, som har hjulpet tusindvis af kvinder til at blive fri for skavanker, smerter, overvægt og stress.

Og det handler ikke om besværlige kostdogmer eller tidskrævende udmattende træning. Anna Bogdanova og Louise Berner kombinerer derimod den seneste forskning med almindelig sund fornuft og menneskelig indsigt, til en cocktail af hverdagsnemme tiltag, som skaber store forandringer, når de laves kontinuerligt.

- Det bliver en aften med en masse aha-oplevelse, og så er der mulighed for at stille spørgsmål til de to eksperter, oplyser Anni Brandt, som er meget glad for, at det er lykkes af få de to succesfulde kvinder til Kalundborg for at dele ud af deres viden.