Projektleder Morten Hass Augustesen, her sammen med erhvervschef Jens Lerager og slagtermester Jacob Nielsen i Kordilgade. De tre håber på at kunne genskabe en tradition med fødevaremarkeder i Kordilgade i Kalundborg. Foto: Mie Neel

Fødevaremarked skal sætte gang i Kordilgade

Ideen til fødevaremarkedet fik man i erhvervsrådet i fællesskab med slagtermester Jacob Nielsen, og formålet er at give både fødevareproducenter og detailhandlen i Kalundborg et skud vitaminer.

- Der sker en masse i Kalundborg i øjeblikket. Både erhvervsmæssigt og bosætningsmæssigt. Detailhandlen er imidlertid sat på pause på grund af Coronakrisen, og vi er nødt til at holde gang i detailhandlen, hvis Kalundborg også fremadrettet skal være en attraktiv by at bo og arbejde i, siger projektleder Morten Hass Augustsen fra Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Parterne præsenterede konceptet for offentligheden tidligere på året, og siden har Morten Hass Augustesen arbejdet på at finde interesserede fødevareproducenter til markedet.

- Vores mål er at kunne stille med otte til ti forskellige fødevareproducenter til hvert marked. Vi er tæt på at have dem vi skal bruge til det første marked, og når vi først er kommet i gang og har vist at det kan bære, bliver det lettere at tiltrække flere, siger han.