Fodboldskole aflyst - svært at skaffe trænere

Sidste sommer arrangerede KGB i samarbejde med DGI fodboldskole i Munkesøen i Kalundborg med 112 drenge og piger i alderen 7-14 år på trods af at det skulle ske med forskellige coronarestriktioner.

Måske fodboldskole til efteråret

- Vi er rigtig kede af, at vi melde fra. Selvom det et stort arbejde, plejer det at være supersjovt, siger Martin Johansen.