Mette Lynge Nielsen er gået sammen med Søren Hjernø og Carsten Brøgger Hansen fra KGB/Raklev pigefodbold om at lave en fodboldcamp for piger. Foto: Anna Egeris Karstoft

Fodboldlejr for piger i sommerferien

Hun er gået sammen med Søren Hjernø og Carsten Brøgger Hansen fra pigefodbolden i Raklev/KGB Boldklub, og de vil sammen prøve at få vendt udvikingen for pigefodbold i Kalundborg.

- Der mangler piger i klubberne, og for at få dem tilbage, skal vi starte med nogle gode oplevelser, siger Mette Lynge Nielsen, som tilføjer, at der er et generelt problem med at mange piger ikke dyrker sport i Kalundborg.