EM bliver ikke vist på storskærm i Kalundborg Havnepark i år på grund coronasituationen. Foto: Søren Kloster

Fodboldfest i Havneparken aflyst

Kalundborg - 09. juni 2021 kl. 10:09 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Der vil ikke blive vist EM på storskærm i Kalundborg Havnepark i år, oplyser Kalundborg Kommune.

- Vi har truffet beslutning om, at det ikke kan lade sig gøre at holde et så stort arrangement som storskærmsvisning af EM-kampene forsvarligt. Det er vi rigtigt kede af, fordi vi ved, at mange borgere i Kalundborg Kommune havde set frem til at holde endnu en rød og hvid fest i Havneparken. Dem bliver vi nødt til at skuffe, forklarer Michel van der Linden, direktør i Kalundborg Kommune med ansvar for Kultur, Miljø og Teknik.

Der er blevet lagt mange kræfter og følelser i at finde en model, hvor hensynet til sundhed, den fælles adgang til arealerne ved havnen og ikke mindst hensynet til den gode tradition vi har i Kalundborg Kommune for at mødes til store begivenhed og fejre dem sammen, kunne gå op i en højere enhed - men hensynet til sundhed vandt. For at afvikle arrangementet, så det kunne leve op til myndighedernes arealkrav og forsamlingsloftet havde det krævet adgangskontrol til Havneparken, indhegning i båse og billetsystem. Blot for at nævne nogle af udfordringerne.

- Vi er så tæt på målstregen med hensyn til at få kontrol over smitten - det ville være for ærgerligt at sætte den udvikling over styr under EM i fodbold, siger Michel van der Linden, som i stedet ser frem til cykleløbet Post Nord som kommer til Kalundborg 13. august.

-Allerede den 13. august kommer cykelløbet PostNord Danmark Rundt jo til Kalundborg, hvor der bliver kørt seks omgange på en rundstrækning der strækker sig fra Havneparken og Midtbyen og ud på Røsnæs. Der bliver rig lejlighed til at se noget fantastisk cykelløb, lover Michel van der Linden.