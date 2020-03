(Fodbold)Kampen om Høng i gang

Bortset fra, at plakater om at forebygge smitte prydede alle dørene i Høng-Hallen, var der ingen snak om corona-virus, da der lørdag blev sat gang i weekendens fodboldturnering mellem skolerne i det gamle Høng Kommune.

Med kun to deltagende 5. klasseshold var de puljet sammen med 6. klasserne, men det var inter problem for 5. klasseholdet B2 fra Høng Skole, der i turneringens første kamp slog 6. klasserne fra Sæby Friskole med 3-0.

Turneringen blev holdt første gang i 2008, lige efter kommunesammenlægningen, og har ifølge Jan Pedersen fra Løve IF, der har værer med til at arrangere den alle årene, to formål.