Se billedserie Tirsdag introducerede Kirke Helsinge Idrætsforening en helt ny sportsgren: Gåfodbold. Gåfodbold er ligesom almindelig fodbold, bare langsommere og mere hensynsfuldt, så alle kan være med. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fodbold hvor alle kan være med

Kalundborg - 17. august 2021 kl. 16:33 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Tirsdag formiddag var der fuld gang i KHI's Idrætsplads i Kirke Helsinge. Tempoet var godt nok en anelse lavere end normalt på sportspladsen, men humøret var højt.

KHI havde inviteret to instruktører fra DHI på besøg for at hjælpe med at starte et nyt gåfodboldhold for lokale seniorer, som ønsker at holde sig i form.

Gåfodbold minder i grundtrækkene om helt almindelig fodbold. Der er dog enkelte vigtige forskelle.

- Der er ingen kropskontakt, så undgå fristelsen til at lave glidende taklinger eller skulderskub. Bolden skal også blive under hoftehøjde, og så er løb strengt forbudt. Det er jo gåfodbold, forklarer DGI-instruktøren.

Derfor minimeres risikoen for skader, og gåfodbold egner sig derfor godt til seniorer og andre, der af den ene eller anden måde ikke kan indgå i den almindelige fod boldtræning.

- Jeg så en tv-udsendelse omkring gåfodbold et sted ovre i Jylland. Det virker som en sjov og god ide, og da DGI var villige til at hjælpe os med at komme i gang, besluttede vi os til at give det et skud, fortæller Henny Keinicke fra KHI, som var initiativtager til dagen.

Foreløbigt er det meningen, at der skal spilles gåfodbold på sportspladsen i Kirke Helsinge hver tirsdag formiddag mellem klokken 10.00 og 11.00.

- Alle som har lyst, er meget velkomne til at komme forbi, og prøve om det er noget for dem, og hvis tilslutningen er til det, agter vi at spille året rundt, fortæller Henny Keinicke.