På Minihøjskolen på Rynkevangen frygter Anette Sørensen og de andre brugere at blive holdt uden for processen omkring flytningen til nye lokaler. Men der er ingen grund til bekymring, siger kommunaldirektøren, der også lover dem en bålplads på det nye sted. Foto: Thomas Olsen

Flytning frustrerer brugere af værested

På førstesalen i en gammel gårdbygning på Rynkevangen med Jobcenter Kalundborg som nabo ligger Minihøjskolen, værested for sindslidende. Det bliver den dog ikke ved med, da det er politisk vedtaget at flytte brugerne af Minihøjskolen til adressen Nørre Allé 25, når lokalerne her er blevet istandsat.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her