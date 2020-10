Flygtede fra færdselsuheld

Flere forbipasserende bilister standsede for at hjælpe den 15-årige, men bilisten som havde påkørt pigen standsede ikke. Han fortsatte videre ad Nykøbingvej.

Et ægtepar, som havde overværet uheldet, alarmerede politiet fra deres bil, mens de kørte efter flugtbilisten for at holde øje med, hvor han kørte hen.

Politiet sendte en patrulje afsted, og det lykkedes betjentene at standse bilen nær Sorø. Føreren viste sig at være en 46-årig mand fra Ruds-Vedby, som erkendte at have ført bilen på uheldstidspunktet.