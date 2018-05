Flugtbilist: Politiet fulgte væskespor

Ejeren af den påkørte bil kontaktede politiet, som kunne konstatere, at flugtbilistens bil havde fået sådanne skader, at der dryppede væske fra den.

Han blev anholdt som mistænkt for både at have været fører og for at have kørt spirituskørsel, da han var påvirket af spiritus.