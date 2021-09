Flot stævne i flot vejr

Der blev både spillet flot fodbold og scoret en masse mål, da Mette Elmelund som formand for det kommunale udvalg under Dansk Skoleidræt - og i samarbejde med en anden fodboldkyndig arrangør, , Mettes far, Erik Elmelund - styrede 24 hold fra syv byer gennem »kommunemesterskabet« i fodbold for 6. klasse. Fire hold har spillet sig videre til kredsstævnet under Dansk Skoleidræt, et stævne, der afvikles i Røsnæs 15. september. Hos drengene er det vinderen af A-rækken, Herredsåsen og Svebølle, der blev nr to, og hos pigerne er det Herredsåsen og Nyrupskolen.