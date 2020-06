Flot pris til Tissø Roklub

»Tissø Roklub er ikke en hvilken som helst roklub. Tissø Roklub er en klub med et meget unikt fællesskab, hvor alle er lige på kryds og tværs af alder, baggrund og hvad, man slæber rundt med i rygsækken. Samtidig er det et fælleskab, hvor der er plads til at vokse under trygge rammer. Selv var jeg kun 14 år, da jeg fik stort ansvar for andre, langt ældre end mig selv. Selvom det for mig virkede som en stor mundfuld, blev der aldrig tvivlet på mine evner. Et ansvar, som ikke mange får lov at opleve, men i Tissø får man lov at vokse, modnes og lære, hvilket har givet mig styrke og kompetencer i mange andre situationer her i livet«.