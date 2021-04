Se billedserie Varehuschef Dennis Larsen overrækker pantpengene i Føtex til Erik Lorin Rasmussen, formand for Kalundborg Svømmeklub.

Flot pant til svømmere

Kalundborg - 20. april 2021 kl. 07:42 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

En krone her, tre kroner der...

...det bliver til noget, når flere og flere dag efter dag trykker på donanations-knappen på maskinen, der tager flasker og dåser retur i Føtex i Kalundborg.

Beløb doneret fra flaske- og dåsepanten det seneste halve år - frem for selv at få panten i lommen - er steget, og i alt er det blevet til 7.851 kroner, som kunderne har ønsket at lade gå videre til et godt formål.

- Vi har nu ladet hver en krone gå videre til Kalundborg Svømmeklub, fortæller chefen for Føtex-varehuset i Kalundborg, Dennis Larsen.

Han kalder det rigtig flot med det store beløb, som virkelig kommer til at gøre nytte i svømmeklubben.

Det seneste år har været præget af krav om fysisk afstand og lange nedlukninger. Det har været hårdt også for svømmekluben og dens medlemmer.

Donationen er et led i det tiltag, varehuset har taget for at støtte lokalområdets foreningsliv.

- For at hjælpe de klubber og foreninger, der i det daglige tilbyder aktiviteter for børn og unge, har vi gjort det muligt for de handlende i varehuset at donere deres pantpenge til lokale foreninger, når de afleverer dåser og flasker i butikken, fortæller Dennis Larsen.

Føtex i Kalundborg vil - også efter at pengene er overrakt - fortsat støtte foreningens arbejde med de lokale børn og unge. Derfor kan kunderne fortsat donere deres pantpenge i butikken.

- Vi håber, at kunderne vil blive ved med at vise den generøsitet, som de har gjort det seneste år, siger vare­huschefen.