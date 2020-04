Trine og Morten Nystrup på scenekanten hos det nye hjertebarn, Postgaarden. - Da sponsoraterne begyndte at strømme ind, tudede jeg. Det er fantastisk, at folk gerne vil hjælpe, siger Trine Nystrup. Foto: Mie Neel

Flot opbakning til kriseramt spillested

Vi er dybt taknemmelige over opbakningen fra privatpersoner og lokale virksomheder. Den betyder, at vi har modtaget støtte, der dækker i hvert fald det første par måneders husleje.

Ordene kommer fra Trine og Morten Nystrup, som i begyndelsen af maj sidste år genåbnede et ikonisk spillested i Kalundborg, Postgaarden event og musikhus i Kordilgade.

- De fleste af de arrangementer, vi har på plakaten, er der fundet nye spilledatoer på. Vi mangler Jan Gintberg, men vi håber også at få ham på plads til senere i år - eller måske først i 2021. Ingen ved jo, hvor længe det her bliver ved, siger parret.

Indtægterne er væk. Men udgifterne er der stadig. En ven af parret fik den ide at åbne Postgaardens Venner for sponsorater, hvor alle, der gerne vil understøtte spillestedet, kan bidrage.

- Det er slet ikke os at gå tiggergang. Men vennen var meget insisterende, og andre støttede ham. Og lynhurtigt kom de første penge ind på kontoen. Jeg tudede over opbakningen, siger Trine Nystrup.

- Det er en lokal virksomhed med en byhistorie, som to mennesker har genskabt for at glæde borgere gennem de tilbud, Postgaarden leverer. Det initiativ fortjener respekt, og det vil vi gerne støtte, siger afdelingsdirektør Thomas Levi Nielsen.