Flot interesse for ny tøjbutik

- Det er super dejligt, at der er kommet så mange, siger Christine Søvsø, som hurtigt får travlt med at ekspedere kunderne.

I butikken sælger hun fem forskellige danske modebrands, og derudover sælger hun luksus second hand. Hvis kunderne selv har tøj eller tasker af en vis kvalitet, kan de sælge det via Tekstur.

Efter Christine Søvsø i en årrække har boet i hovedstaden, er hun vendt tilbage til sin barndomsby for at starte Tekstur.

- Jeg håber, at jeg kan få det til at flyve. Der er nogle gode tendenser i Kalundborg med nye uddannelser, som kommer til byen blandt andet. Og så tror jeg at efter corona har folk brug for at komme ud at mærke på tingene og gå på opdagelse, siger Christine Søvsø.