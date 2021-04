Se billedserie Det var ikke sovende natugler, men to kurtiserende træløbere, der pludselig var i søgeren på naturfotografens kamera. Foto: Per Huniche Jensen

Flirtede på en lodret træstamme

Kalundborg - 14. april 2021 kl. 18:35 Af Jakob Erhardt Pedersen Kontakt redaktionen

Naturfotografen Per Huniche Jensen, Kalundborg - det er ham, vi her på siden ynder at omtale som Dyrenes Paparazzo - var forleden ude med sit kamera igen, denne gang på jagt efter en helt bestemt fugleart, som er kendt for at vende op og ned på nat og dag:

- Jeg gik og ledte efter natugler, som jo sidder og sover i træerne om dagen, fortæller fotografen.

Jagten på sovende natugler blev imidlertid indstillet, da noget andet fangede Per Huniche Jensens opmærksomhed:

- Lige med ét fik jeg øje på en lille, væver fætter, nemlig en træløber. Ja, det vil sige - lige pludselig var de faktisk to, beretter naturfotografen.

Han kunne konstatere, at de to fugle var ramt af ­tydelige forårsfornemmelser, og at de havde gang i flere »årstids-gøremål« på samme tid:

- Det stod hurtig klart, at de både var i gang med at bygge en rede og med at kurtisere i træet, fortæller han.

Per Huniche Jensen oplyser, at arten, som han observerede på den lodrette træstamme, træløberen, er lidt mindre end en gråspurv, og at den i sin søgen efter føde i revner og sprækker i træerne, er i stand til at kravle både opad og nedad.