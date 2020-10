Se billedserie Med en rigtig corona-hilsen byder Brian Larsen, Flint Auto og Elektro, velkommen til Martin Nielsen, værkstedets nye værkfører. Fotos: Jørn Nymand

Flint Auto køber værksted og ansætter indehaver som værkfører

Kalundborg - 13. oktober 2020 kl. 12:12

Fremtiden for de små autoværksteder ser ikke nem ud. Kravene til værkstedernes skærpes - man skal have det nyeste testudstyr for at kunne leve op til kundernes og de nye bilers krav i takt med at bilerne blivere mere og mere styret af elektronik. Derudover er der håndtering af affald, uddannelse og en del andre forhold, der gør det svært at drive et autoværksted alene og uden sparring med andre mekanikere.

38-årige Martin Nielsen har de seneste 15 år drevet Kantenborg Auto ved Høng, og han har set, hvordan udviklingen former sig og har derfor per 1. november solgt sit værksted til Brian Larsen, indehaver af Flint Auto & Elektro i Kalundborg.

Det er en ren win-win sitiation, hvor Brian Larsen står og mangler en værkfører og hvor Martin Nielsen samtidig har set i øjnene, at han nok ikke kan drive sit livsværk mere end måske 10-15 år mere, hvis helbredet kan holde til det pres, det er at være selvstændig.

- Jo, det er meget en stor beslutning at sælge det, som man har gået og bygget op de seneste 15 år. Men det er den rigtige beslutning, når man tænker fremad, siger Martin Nielsen.

Han har et lille barn og et nyt på vej. Det handler om at tænke langsigtet, og det føler han, han har gjort ved at sælge sit værksted.

Martin Nielsen håber imidlertid, at han vil kunne holde sine mange faste kunder, selv om han lukker sit værksted. Servicen forsvinder nemlig ikke.

- Nej, kunderne kan stadig kommer her på adressen Høng Landevej 15 og aflevere deres bil, så tager jeg den med til Kalundborg og får den repareret og tager den med tilbage igen, så for kunden bliver der ingen ændringer, lover Martin Nielsen.

Martin Nielsen har rigtig gode relationer til Brian Larsen, og han ved, at serviceniveauet er højt på værkstedet i Kalundborg, derfor har han ingen problemer med at love sin kunder den gode service.

Han ser frem i det daglige til at få nogle flere kollegaer og et større fællesskab i stedet for at være alene værkstedet. Og han har set i øjnene, at når han fremover kommer på værkstedet, så er det ikke længere for at tage del i reparationsarbejdet, men først og fremmest for at få overblikket over, hvordan det går og om der måske er plads til endnu en kunde, som gerne vil have sin bil gjort hurtig køreklar.

- Jeg har sukkersyge, så min krop har også godt at at slippe for noget af det stress og pres, der kan være forbundet med at være selvstændig. Det er også med til at overbevise mig om, at det er den rigtige beslutning jeg tager, siger Martin Nielsen.

- Sammen er vi stærkere. Det tror jeg på, lyder det fra Brian Larsen, som ser frem til at få en mand i kontorstolen, som kan aflaste ham, så han kan tage sig af mange af de øvrige opgaver, der er forbundet med at drive et stort og moderne autoværksted, hvor kvaliteten ligger helt i top.

Brian Larsen har i et stykke tid været på udkig efter den rette værkfører til at have det store overblik og tage sig af godt kunderne, og det mener han at have fundet med ansættelsen af Martin Nielsen.

- Det er en slags fremtidssikring. For os begge.

Brian Larsen og Martin Nielsen har kendt hinanden i godt 20 år, og efter sin læretid hos P.M. Olsen i Kalundborg fik Martin Nielsen job hos Brian Larsen, da Flint Auto holdt til på Stationsvej i Svebølle. I 2017 flyttede Brian Larsen flyttede værkstedet til Kalundborg og åbnede på den adresse, der nu hedder Asnæsvej 1.