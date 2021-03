Flint Auto fejrer og giver trailer-gave til den heldige

Vinder man traileren, så får man en, der lige er klar til at hænge på krogen. Flint Auto sørger for, at indregistreringen er betalt. Vinderen af konkurrencen trækkes tirsdag den 6. april og

kontaktes direkte. Brian Larsen fortæller, at i mange år har trailerne næsten kostet det samme år efter år, men nu er der ved at komme lidt prisstigninger på de populære og meget anvendelige anhængere.

For tre år siden åbnede Flint Auto & Elektro et separat dækcenter på samme adresse som værkstedet - First Stop Kalundborg. Inden længe skal Brian Larsen på udkig efter en ny medarbejder med god forstand på dæk til netop at styre den del af virksomheden.