Flest drømmer om udsigt

Kalundborg - 18. februar 2018 kl. 12:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man spørger danskerne om, hvilken beliggenhed de drømmer om til deres næste bolig uden at tage hensyn til pris eller praktiske forhold, svarer flest, at de ønsker sig havudsigt. Men næsten lige så mange er ligeglade med udsigt og foretrækker i stedet en bolig i et smukt villakvarter nær centrum. Færrest drømmer om en bolig dybt inde i skovens dybe, stille ro.

En undersøgelse blandt 1.372 boligsøgende, der er tilmeldt EDC's køberkartotek, viser, at 33 pct. af danskerne finder havudsigt mest attraktivt, hvis de kan vælge frit. Det er måske ikke så overraskende, men at næsten lige så mange, nemlig 29 pct., mener at beliggenhed i et velordnet villakvarter er det foretrukne, kommer måske bag på de fleste. Dog ikke på Jesper Olsen, EDC i Kalundborg.

- Selv om de fleste som udgangspunkt drømmer om udsigt til vand, skov eller anden natur, så er det i praksis andre forhold, der vejer tungest, også selv om man endda beder de adspurgte om at se bort fra prisen på boligen, fortæller Jesper Olsen.

- Jeg oplever oftere, at det er nærhed til naboer og ikke mindst muligheden for legekammerater i kvarteret, der er afgørende for boligkøberne.

Bygger selv lidt af drømmeboligen

Netop vigtigheden af en børne- og familievenlig beliggenhed understreges, når man ser på de adspurgtes alder. Blandt boligkøbere under 35 år er placeringen i villaområdet nemlig den højst prioriterede med 38 pct., mod kun 25 pct. der foretrækker havudsigten. Omvendt når man passerer 50 år: Her vil 39 pct. have havudsigt mod 21 pct., der hellere vil bo i et villakvarter. Det er desuden blandt de ældste, at lysten til at bo midt i byen direkte til torv eller gågade er størst.

- I det store hele er danske boligkøbere både jordbundne og realistiske, også selv om vi bare beder dem om at drømme, siger Jesper Olsen.

- Men det er også min oplevelse, at mange formår at bygge lidt af drømmeboligen ind i den realistiske bolig, de ender med at købe. Er drømmen en park, anlægger man en smuk have og er drømmen en garage med både smøregrav og lift, så bliver der i hvert fald bygget et stort, isoleret skur på carporten. Jeg tror, at denne tilgang til tingene i sidste ende også er en del af forklaringen på, at danske boligejere generelt er tilfredse med deres boligsituation.