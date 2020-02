En foreløbig visualisering af hvordan Unibio A/S planlagte demonstrationsanlæg på Asnæsvej kan komme til at se ud. Foto: Camilla Thrane

Flertal positive for 30 meter højt tårn

Kalundborg - 26. februar 2020 kl. 21:22 Af Thomas Rye

På onsdagens møde i Kommunalbestyrelsen, drøftede politikerne hvorvidt man skulle give virksomheden Unibio A/S dispensation fra lokalplanen, så virksomheden kan opføre et 30 meter demonstrationsanlæg på Asnæsvej i Kalundborg.

Et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre var positive overfor at give dispensation, men ønskede først at virksomheden skulle udarbejde et mere detaljeret forslag til hvordan demonstrationsanlægget skal se ud. Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og løsgængeren Gert Larsen var til gengæld modstandere af at give dispensation.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) startede med at læse op fra lokalplanen.

- »Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade en større højde ... såfremt hensynet til virksomhedens indretning og drift nødvendiggør det«. Det er jo netop det, som det gør i dette tilfælde, så det er derfor at vi i Venstre, mener at vi skal imødekomme denne ansøning, sagde han.

Hanne Olesen (S) havde dog en tilføjelse til det som Jakob Beck Jensen læste op.

- Jakob du glemte jo at lokalplanen fortsætter: »...og såfremt det kan ske, uden at det medfører ulemper for de omboende«. Det synes jeg er ret væsentligt her. Vi har nogle borgere, der frygter at blive klemt af den nye virksomhed. Det kan jeg godt forstå. Vi taler om en bygning, som bliver tre gange højere det som ellers er tilladt i området, sagde hun.

Martin Schwartzbach (DF) var til gengæld stemt for at følge flertallet.

- Vi taler om en virksomhed, der ikke kan udvide sig yderligere, hvis de ikke får lov til at bygge deres demonstrationsanlæg. Jeg er svært bange for, at hvis vi ikke giver dem dispensationen, så flytter Unibio de 20 arbejdspladser der er derude til deres hovedkontor i Roskilde, og det ville være synd, for vi sidder på noget, der godt kunne blive et nyt erhvervseventyr for Kalundborg, sagde han.

Borgmester Martin Damm (V) pointerede, at man kun havde modtaget seks høringssvar fra de 154 høringsberettigede borgere. Det gav Thomas Hjorth (SF) dog ikke meget for.

- Ikke alle kan finde ud af at formulere et høringssvar. Nogle giver måske op på forhånd. Så er det vi må træde til som folkevalgte politikere, sagde han.

Flertallet stod dog fast, og det blev vedtaget at sende sagen tilbage i Teknik- og Miljøudvalget, hvor man afventer et udspil fra Unibio A/S.