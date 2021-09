Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog onsdag aften en ny lokalplan for Klosterparken i Kalundborg, der skal gøre det muligt for AP Pension at gennemføre et omdiskuteret byggeprojekt i parken. Foto: Bjarne Robdrup

Flertal giver grønt lys for byggeri i Klosterparken

Kalundborg - 15. september 2021 kl. 19:19 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Et flertal i Kommunalbestyrelsen godkendte onsdag aften en ny lokalplan for Klosterparken i Kalundborg. Med lokalplanens vedtagelse er AP Pensions omdiskuterede byggeplaner for Kalundborg midtby kommet et stort skridt videre mod at kunne blive realiseret.

Med stemmerne 21 for og 6 imod vedtog Kommunalbestyrelsen onsdag aften en ny lokalplan for Klosterparken i Kalundborg.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) glædede sig over vedtagelsen, men understregede samtidig, at man havde forsøgt at imødekomme nogle af de bekymringer som var kommet til udtryk i de mange høringssvar som kommunen havde modtaget om projektet. Blandt andet fremhævede han, at man havde reduceret antallet af huse fra otte til syv for at kunne bevare mere af det grønne område i Klosterparken, og at man havde besluttet, at der skulle laves 12 nye offentlige parkeringspladser ud til Klosterparkvej. Formanden kunne dog ikke helt holde sig tilbage for at komme med en stikpille til kritikerne af projektet.

- Der er desværre en tendens til at populismen også dukker op i lokalpolitik. Noget af det nemmeste man kan gøre som politiker, er at stille sig på sidelinjen med korslagte arme og sige at alt skal være som det plejer, sagde han.

I Kommunalbestyrelsen talte kritikerne tre socialdemokrater: Kirsten Rask, Lars Kuhre Mortensen og Sylvester Agbedoglo, samt Niels Erik Danielsen (EL), Thomas Malthesen Hjorth (SF) og Gert Larsen (Demokratisk Fællesliste). Sidstnævnte tog anstød af Jakob Beck Jensens brug af ordet populisme.

- Jeg vil ikke beskyldes af Jakob Beck for at være populist, bare fordi jeg mener noget andet. Det er for lavt kammerat, sagde han.