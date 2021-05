På Bakketoppen er byggerietaf 30 almene boliger i fuld gang. Et flertal i kommunalbestyrelsen har nu lovliggjort byggerietmed en ny lokalplan.Foto: Thomas Rye

Flertal for omdiskuteret lokalplan

Kalundborg - 03. maj 2021 kl. 13:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Et flertal i kommunalbestyrelsen har godkendt en ny lokalplan, der lovliggør det omdiskuterede byggeri af 30 almene boliger på Bakketoppen i Kalundborg.

På det seneste møde behandlede kommunalbestyrelsen det endelig udkast til en ny lokalplan for Bakketoppen i Kalundborg, der skulle lovliggøre Kalundborg Almennyttige Boligselskabs byggeri af 30 almene boliger i området.

- Vi har ikke modtaget nogen indsigelser til lokalplanen, hvorfor den indstilles til godkendelse, sagde borgmester Martin Damm (V).

Martin Schwartzbach havde dog et par ord, som han gerne ville give lokalplanen med på vejen.

- Jeg kan godt forstå, at der ikke er kommet nogen indsigelser, for det er ikke mærkeligt, hvis borgerne har fået det indtryk, at det kan være lige meget, hvad de siger. Jeg synes dog ikke, at det er lige meget, hvad jeg siger, og jeg har hele tiden sagt det samme: Det her ikke er gået rigtig for sig.

Kommunen havde oprindeligt givet dispensation fra den daværende lokalplan for at muliggøre byggeriet, og den havde også givet byggetilladelse.

Lokale beboere klagede imidlertid over denne afgørelse til Planklagenævnet, der slog fast at kommunen ikke havde hjemmel til at give dispensation, og at der skulle laves en helt ny lokalplan.

På trods af borgernes protester besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at denne afgørelse ikke skulle have opsættende virkning, og at byggeriet kunne fortsætte, mens der blev lavet en lokalplan.

Formand for teknik- og miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) slog også fast, at i denne sag vejede hensynet til, at kommunen havde givet bygherren byggetilladelse, tungere end hensynet til lokaldemokratiet.

Martin Schwartzbach kri­ti­serede blandt andet, at man havde ladet byggeriet fortsætte på trods af, at den nye lokalplan endnu ikke var færdig og han kritiserede ligeledes, at man ikke havde fundet det nødvendigt at lave en miljøvurdering i forbindelse med byggeriet.

- Jeg har tydelig i erindring, at andre har fået påbud om, at de skulle tage hensyn til den lokale bestand af flagermus, men det hensyn skal man åbenbart ikke tage her, sagde han og fortsatte:

- Sagen er påklaget til planklagenævnet. Nu må vi se, hvordan den falder ud der. I sidste ende håber jeg ikke, at vi ender med en sag på halsen lige som den, de havde i Guldborgsund med deres sommerhuse.

Da sagen kom til afstemning, var Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti de eneste, som stemte imod.

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, SF godkendte den nye lokalplan.