Planerne om at opføre en 5000 kvadratmeter stor svinestald på Guld­ager mellem Havnsø og Føllenslev splitter kommunalbestyrelsen. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Flertal afviser at gå ind i sag om omstridt svinestald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal afviser at gå ind i sag om omstridt svinestald

Kalundborg - 17. december 2020 kl. 12:21 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Der var ikke stemning i Kalundborg Kommunalbestyrelse for at gå ind i sagen om den omdiskuterede svinestald på Havnsøvej 32. Flere kommunal­politikere udtrykte dog frustration over den nuværende lovgivning.

Et forslag om, at Kalundborg Kommunalbestyrelse skulle gå ind i sagen om planerne om at anlægge en 5000 kvadratmeter stor svinestald på Guldager på Havnsøvej 32 mellem Havnsø og Føllenslev vandt ikke genklang på gårsdagens møde i kommunalbestyrelsen. I forslaget blev der både opfordret til, at kommunalbestyrelsen skulle drøfte sagen, indlede en dialog med bygherren og sende et fælles brev til de relevante ministerier, hvor man udtrykte ønske om at få ændret den nuværende lovgivning.

Det mente borgmester Martin Damm (V) imidlertid ikke, at kommunalbestyrelsen kunne.

- Vi har ikke basis for at diskutere det substantielle. Det er en sag, der behandles rent administrativt, og vi har ikke den nødvendige viden til at diskutere sagens indhold på et fair grundlag. Vi har heller ikke mandat til at tage fat i enkeltpersoner, sagde Martin Damm.

Forslagsstiller Thomas Malthesen Hjorth (SF) mente dog nok, at kommunalpolitikerne måtte kunne gå ind i sagen.

- Med loven i hånden kan vi ikke gøre meget, men jeg synes godt, vi kunne starte en dialog om en alternativ placering. Vi er til for borgerne, og der er rigtigt mange borgere, der er bekymrede for placeringen, sagde han.

Flertallet var dog på linje med borgmesteren, hvorfor man i stedet - uden afstemning - blev enige om, at de partier, der måtte ønske det, kunne kontakte deres moderpartier på Christiansborg om de problemer, de måtte have med loven.