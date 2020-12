Forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen i Kalundborg har i lang tid kæmpet for bedre normeringer i kommunens daginstitutioner. I september forsøgte bevægelsen, som en del af en landsdækkende demonstration, at råbe politikerne op ved at placere over 300 bamser foran Kalundborg Rådhus. Privatfoto

Flere varme hænder til de yngste før tid vækker glæde lokalt

- Det er jo fantastisk, at det bliver lavet ved lov, og at det bliver indført før tid, siger Nanna Jørgensen, der er en del af den lokale forældrebevægelse #Hvorerderenvoksen, der i lang tid har kæmpet for bedre normeringer i Kalundborgs daginstitutioner.

Det vækker i første omgang glæde hos forældrebevægelsen #Hvor er der en voksen - Kalundborg, at der med finanslov 2021 er blevet afsat midler til, at minimumsnormeringer allerede kan blive lov i daginstitutioner i 2024.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her