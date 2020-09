Flere varme hænder til ældre og syge

Det er meget svært at finde noget at være utilfreds med i den budgetaftale, som en enig Kommunalbestyrelse indgik onsdag. Det mener Peter Jacobsen (DF).

Han nævner blandt andet, at det nære sundhedsvæsen får tilført 4,3 millioner kroner, at akutpladserne i Høng styrkes og at Jernholtparken får tilført ekstra 2,5 millioner kroner til en bedre bemanding.

Peter Jacobsen lægger dog ikke skjul på, at han dermed ikke mener, at udfordringerne som har plaget Jernholtparken dermed er løst.

- I mine øjne er den bedste løsning stadig, at man flytter fra Jernholtparken til et nyt plejecenter, der er bedre indrettet til opgaven, eller alternativt at bemandingen øges med op til 50 procent. Det var der ikke enighed om at gøre på nuværende tidspunkt, siger han og fortsætter: