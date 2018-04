Flere varme hænder i ældreplejen

Pengene kommer som et resultat af finansloven for 2018, hvor der på landsplan blev afsat 500 millioner kroner årligt til bedre bemanding i ældreplejen.

- Det er penge som skal bruges til at sikre flere varme hænder på plejeområdet. Det er ikke penge som skal bruges på efteruddannelse eller et nyt gulv. De skal bruges til at ansætte mere plejepersonale, og det skulle gerne betyde et markant og mærkbart kvalitetsløft for kommunens ældre, siger Peter Jacobsen, der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.