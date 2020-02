Politiassistent Peter Holm og SSP koordinator Andreas Knudsen fortæller om nye kampagner for tryghed på nettet. Foto: Thomas Rye

Flere unge risikerer at ende som kriminelle på internettet

Kalundborg - 03. februar 2020 kl. 12:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stigende antal lokale unge kommer i problemer på internettet og sociale medier. Nogle bliver ofre for kriminelle og bedragere, mens andre uforvarende begår noget kriminelt, advarer Midt- og Vestsjællands Politi og SSP.

Internettet og sociale medier har åbnet for en helt ny verden af muligheder. Aldrig har det været så let at komme i kontakt med mennesker fra nær og fjern, og det åbner også for helt nye muligheder for køb og salg af varer.

Det sidste er imidlertid i stigende grad med til at lokke især helt unge mennesker i problemer, advarer både Midt- og Vestsjællands Politi og SSP Kalundborg, der er på vej med nye kampagner, som skal få de unge og deres forældre til at tænke mere over, hvad de foretager sig på internettet.

- Vi oplever, at der er sket et skred i normerne for, hvad man er villig til at se gennem fingre med. Det kan for eksempel være hæleri, indkøb af ulovlige knive eller andre våben på nettet eller bedrageri, siger Andreas Knudsen, der er SSP-koordinator i Kalundborg Kommune.

- Det, vi især ser meget af her i kommunen, er børn, unge og sågar forældre, som køber ulovlige effekter på internettet. Det kan være en dreng, der bestiller en kniv, som han kender fra et computerspil, eller en bedsteforælder, som køber en ægte armbrøst til barnebarnet. Ingen af dem forestiller sig, at de gør noget kriminelt, men det er faktisk en overtrædelse af våbenloven, siger politiassistent Peter Holm.

Ofte er de unge ikke klar over, de gør noget ulovligt, eller ikke i stand til at overskue konsekvenserne af deres handlinger.

- Men konsekvenserne kan være store. En plet på straffeattesten kan koste drømmeuddannelse eller et arbejde, siger Peter Holm.

Såvel politi som SSP planlægger i foråret kampagner, som skal øge forældre og børns opmærksomhed på faldgruberne på internettet og de sociale medier.

SSP sætter fokus på fire områder: import af ulovlige effekter, bedrageri, uagtsomt hæleri samt såkaldt skinbetting, der er en form for gambling med virtuelle våben, figurer og dragter som man kan købe i computerspil.

Sideløbende sætter Midt- og Vestsjællands Politi gang i kampagnen »Den sikre side«, der skal øge børnenes evne til at begå sig sikkert på nettet.

Både hos politiet og hos SSP er opfordringen at børnene skal tænke sig godt om, når de handler på nettet.

- Nogle gange er et tilbud bare for godt til at være sandt. Hvis du kan købe mærkevaretøj som normalt koster 1.200 kroner for 200 kroner, så er der sandsynligvis noget galt, og der er en chance for at du er ved at begå hæleri. siger Andreas Knudsen.

Det vælger mange imidlertid at se gennem fingre med, men det skal man lade være med, understreger Peter Holm.

- Hvis man begår hæleri, så er straffen den samme som hvis man begår tyveri, siger han.

Andre unge går med mere åbne øjne ind i kriminaliteten.

- Vi oplever et stigende antal sager, med varer som sættes til salg på internettet, hvor sælger aldrig har nogen intentioner som at sende vareren til køberen. Oftest handler det om småbeløb, for eksempel en trøje som sælges til 300 kroner. Men hvis man kan sælge den samme trøje ti gange på en uge for 300 kroner, så bliver det pludseligt ganske mange penge, siger Peter Holm.

Andreas Knudsen opfordrer forældrene til at engagerer sig mere i deres børns online liv.

- Mange forældre har ikke et overblik over hvad deres børn foretager sig på nettet. Det er vigtigt at forældrene forsøger at sætte sig ind i børnenes brug af sociale medier, og at de sætter klare grænser for børnenes online opførsel, siger han.