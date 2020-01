Formand i kommunens socialudvalg Gitte Johansen (V) har, som del af en politisk arbejdsgruppe, været med til at udarbejde ti tiltag i psykiatrien, der blandt andet har fokus på at sikre de rette tilbud til borgere med psykiatriske lidelser. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Flere tiltag på vej i psykiatrien

Kalundborg - 14. januar 2020 kl. 06:29 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal blandt andet arbejdes på at få etableret en akuttelefon og en akutplads i Kalundborg Kommune, hvor borgere med psykiatriske lidelser kan henvende sig.

- Der kan jo være nogle borgere, der har behov for at komme ind og sove et sted, hvor der er trygt, eller som har brug for at tale med nogen, når mørket falder på og kommunens telefontid er ovre, siger Gitte Johansen (V), der er formand i socialudvalget.

Indsatsen er en af i alt ni indsatser på psykiatriområdet, som kommunalbestyrelsen, på sit møde i december, besluttede at arbejde på at sætte i værk.

Det er en politisk arbejdsgruppe, bestående af formand for socialudvalget Gitte Johansen (V), formand for ældre- og sundhedsudvalget Peter Jacobsen (DF) og formand for handicaprådet Gunver Jensen (S), der har udarbejdet ni anbefalinger til indsatser, der har fokus på at styrke den forebyggende indsats og det tværgående samarbejde både internt og eksternt samt at sikre, at de rette tilbud er tilstede for borgere med psykiatriske lidelser i kommunen.

Administrationen vurderer, at seks af indsatserne kan gennemføres indenfor de eksisterende økonomiske rammer, hvor der for tre af tiltagene i første omgang skal laves et oplæg til planseminaret i marts 2020 med den forventede økonomi. Om der er penge til tiltagene vil først blive besluttet i forbindelse med budgetseminaret i efteråret 2020.

Åben rådgivning Blandt de tiltag, der kræver, at der afsættes yderligere midler, er etableringen af en akuttelefon og akutplads, flere billige boliger, som borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp kan betale samt åben rådgivning til borgere med psykiatriske lidelser.

De to sidste tiltag skal undersøges nærmere, og der skal henholdsvis udarbejdes en analyse og model for, hvordan man kan skaffe flere billige boliger til målgruppen, ligesom der skal udarbejdes et beslutningsoplæg med forslag til hvilke tilbud, der skal etableres i Kalundborg Kommune. Begge dele skal foreligge på planseminaret 2020, fremgår det af et notat fra den politiske arbejdsgruppe.

Gitte Johansen forklarer om den åben rådgivning, at tanken er, at folk skal kunne komme ind fra gaden uden først at være blevet visiteret.

- Man vil gerne lave nogle forebyggende foranstaltninger, så borgerne ikke bliver så dårlige, at de skal have længerevarende hjælp, siger Gitte Johansen.

Fokus på psykisk sårbare unge Blandt de seks tiltag, der kan gennemføres indenfor de eksisterende økonomiske rammer er blandt andet at få skabt et større fokus på psykisk sårbare unge hos den kommunale UngeIndsats (KUI) samt at gøre gadeteamfunktionerne i det opsøgende arbejde permanente.

- Der er nogle borgere, som er rigtig svære at nå, som ikke møder op nogle steder. Det kan være en misbruger, der kan være svær at komme ind til. Der har medarbejderne fået friere hænder til at gå ud og banke på døren, forklarer Gitte Johansen om indsatsen på gadeplan, der har fungeret som et forsøg siden 2018, og som nu skal gøres permanent.

De seks tiltag, der kan gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer, skal nu iværksættes af de relevante fagudvalg og administrative centre.