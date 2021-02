Der er fokus på sikre nok faglærte medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet. På Allikelund Gymnasium i Kalundborg kan man tage en del af SOSU-uddannelsen, så det ikke er nødvendigt at tage til Slagelse eller Holbæk, for at gøre det nemmere at rekruttere elever. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Flere tiltag for at få flere sosu-assistenter

Kalundborg - 03. februar 2021

Kommunernes Landsforening (KL) har beregnet, at der på landsplan fra nu og frem mod 2045 som minimum skal uddannes 3000 flere SOSU-elever om året, hvis kommunerne skal være i stand til at løfte sundhedsopgaver svarende til nuværende niveau.

I Kalundborg Kommune er der iværksat flere forskellige indsatser for at få uddannet flere SOSU-elever.

- Vi er nødt til at opruste, fordi vi snart har en stor gruppe af ældre medarbejdere, som går på pension, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget i Kalundborg Kommujne.

- Vi må udvise rettidig omhu, fordi disse medarbejdere er ikke bare er en hyldevare. Det er et arbejde med et stort ansvar, som kræver uddannelse og kompetencer, siger Peter Jacobsen.

Udvalget blev ved seneste møde orienteret om de nuværende indsatser.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 sat ekstra midler af til blandt andet at ansætte en uddannelseskonsulent, hvilket har givet mulighed for at udvikle og igangsætte en del rekrutterings- og fastholdelsesindsatser på SOSU-elevområdet.

Elever med personlige udfordringer Indsatserne er valgt både på baggrund af erfaringer med målgruppen og med udgangspunkt i anbefalinger i rapporten »Vejen til flere hænder« fra 2020.

Erfaringen er, at en stigende del af de ansøgere, som vurderes egnet til uddannelsen, har personlige udfordringer af forskellig karakter.

- Nogle har måske været udenfor arbejdsmarkedet et stykke tid, og de har måske haft et skoleforløb, hvor de ikke følte sig gode nok, siger Peter Jacobsen.

Derfor kræver det særlig indsats, hvis denne gruppe af elever skal gennemføre en uddannelse.

»Erfaringen fra det seneste år er dog også, at vi med den rette indsats kan støtte disse elever i at blive dygtige SOSU-medarbejdere. Der pågår derfor et målrettet udviklingsarbejde for at skabe flerstrengede indsatser til rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever til dygtige medarbejdere«, står der i oplægsmaterialet.

Mentorordning og særlige forløb I 2020 har man igangsat følgende for et rekruttere: Et Grundforløb 2 på Allikelund i Kalundborg, ansættelse af SOSU-elever allerede på Grundforløb 2, informationsmøder på Grundforløb 1, voksenlærlingeordning, reviderede kriterier for voksenelevløn til mere individuel vurdering og samarbejde med jobcenter om SOSU-klar.

For at fastholde eleverne er der også igangsat flere indsatser: Der oprettes en studie-unit på plejecenter Enggården med en praktikantvejleder, der skal laves en mentorordning af mere terapeutisk/coachende karakter og laves særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for elever med særlige behov blandt andet.

Ældre medarbejdere skal gerne blive et par år ekstra Det er også vigtigt, at gøre det attraktivt for de ældre medarbejdere at blive et par ekstra år på jobbet.

- Vi skal lave individuelle løsninger med medarbejderne , og tale med dem om hvilket arbejdsliv de gerne vil have, siger Peter Jacobsen.