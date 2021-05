Antallet af ansøgere til Dansk Folkehjælps feriehjælp er steget eksplosivt under coronakrisen. Direktør regner med at hjælpe cirka 4000 personer på sommerferie i år. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Flere søger hjælp til sommerferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere søger hjælp til sommerferien

Hvert år kan forældre på overførselsindkomster med hjemmeboende børn søge om økonomisk hjælp til sommerferien gennem Dansk Folkehjælp.

Kalundborg - 13. maj 2021 kl. 18:40 Kontakt redaktionen

Antallet af ansøgere har ligget stabilt i flere år, indtil coronapandemien ramte Danmark i begyndelsen af 2020. Hvor der i 2019 var 77 ansøgere fra Kalundborg Kommune, var antallet af ansøgere i 2020 85. I 2021 er det igen steget - og denne gang væsentligt mere. I alt har 119 borgere fra kommunen i år sendt en ansøgning afsted, hvilket er en stigning på 40 procent i forhold til sidste år. Det er lidt højere end på landsplan, hvor stigningen lyder på 33 procent.

Afsavn under krisen Selvom kun fem procent af ansøgerne på landsplan oplyser, at de er kommet på overførselsindkomst på grund af coronakrisen, kan den store stigning alligevel kædes direkte sammen med pandemien, fortæller Klaus Nørlem, der er direktør i Dansk Folkehjælp:

- Vi kan se, at rigtig mange af dem, der har søgt om feriehjælp, giver udtryk for, at de har lidt afsavn på grund af coronakrisen, siger han.

Mange af ansøgerne oplyser i forbindelse med deres ansøgning, at det har været svært at få hjælp til hverdagens udfordringer, og at familiens udgifter har været større, fordi børnene har været hjemsendt under pandemien. Også manglende netværk til at hjælpe med børnepasning og lektiehjælp er en faktor for mange.

Kriterier for hjælp For at kunne søge om hjælp gennem Dansk Folkehjælp skal man opfylde en række kriterier.

Man skal som udgangspunkt være enlig forsøger, man skal være på overførselsindkomst, og man skal have hjemmeboende børn under 18 år. Alle ansøgninger bliver verificeret af bopælskommunen. Udover feriehjælp tilbyder Dansk Folkehjælp blandt andet også julehjælp og diverse former for rådgivning.

- Vi regner med at kunne sende cirka 4000 personer på et ugelangt ophold til sommer. Vi prioriterer dem med den smalleste økonomi først og opererer med et retfærdighedsprincip, hvor vi kigger på, hvem vi allerede har hjulpet indenfor en treårig periode, så det ikke er de samme, der kommer afsted hvert år. Vi under gerne dem allesammen at komme afsted hvert år, men det er desværre ikke muligt, siger Klaus Nørlem.

Ferierne afholdes altid indenfor landets grænser, men i år bliver det dyrere end sædvanligt, fordi rejserestriktioner har sendt efterspørgslen på sommerhuse i vejret, så pengene rækker ikke helt så langt.

Pengene til feriehjælp kommer fra fonde, virksomheder og private bidragsydere.